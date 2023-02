Oscar 2023: Rihanna si esibirà durante la cerimonia

Rihanna si esibirà il 12 marzo durante la notte degli Oscar 2023 con il brano candidato Lift Me Up.

Dopo la performance al Super Bowl, la popolare cantante Rihanna si esibirà anche durante gli Oscar 2023. Il pezzo che porterà sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles sarà “Lift Me Up” da “Black Panther: Wakanda Forever”, canzone con cui è candidata per ricevere una statuetta.

Ecco il pezzo.

Lift Me Up è stato realizzato da Tems, Rihanna, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, con i testi di Tems e Ryan Coogler. Si tratta della prima nomination di Rihanna agli Oscar. Black Panther: Wakanda Forever è candidato con cinque nomination, rispettivamente per migliore attrice non protagonista, migliori costumi, migliore trucco e acconciatura, migliore canzone e migliori effetti speciali.

Spicca quest’anno, tra gli altri film candidati, Everything Everywhere All at Once – che conquista ben undici nomination e una decisamente buona probabilità di vedersene assegnato qualcuno. I Premi Oscar 2023 si terranno il 12 marzo, al Dolby Theatre di Los Angeles.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.