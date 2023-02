Il Pinguino: Colin Farrell descrive la serie TV come “molto dark”

Gli appassionati di Batman sono incuriositi dal progetto sul Pinguino che vedrà come protagonista Colin Farrell, e l’interprete sta dispensando durante le interviste vari particolari e dettagli riguardanti la produzione. Di recente Farrell ha parlato di una serie TV “molto dark”.

Ecco le sue parole:

La serie è piuttosto dark, ma mi sono preso un po’ di licenze per esplorarla, grazie anche alla libertà che mi garantisce il trucco. Ci sono alcune cose che puoi fare in maniera più libera quando lavori con un volto che non è il tuo, capisci? Questa cosa mi entusiasma.