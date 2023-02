Droni uccello: quando la scienza supera la fantasia

Un gruppo di scienziati in New Mexico ha costruito dei droni a forma di uccello utilizzando parti di volatili tassidermizzati.

La “necrobotica”, ovvero la trasformazione di creature morte in robot, fa un passo avanti grazie ad un team di ricerca dell’Università del New Mexico, che ha scoperto come trasformare uccelli tassidermizzati in droni volanti. Secondo i ricercatori, questi nuovi droni potrebbero rappresentare il modo più efficiente per studiare la fauna selvatica. Il dottor Mostafa Hassanalian e il dottorando Amier Mirzaeinia sono gli autori dello studio.

Sebbene possa essere considerato un esperimento inquietante da alcuni, questi droni sono stati creati per assomigliare il più possibile agli uccelli reali, e potrebbero essere utilizzati per studiare da vicino gli uccelli migratori. Questo approccio rappresenta un’estremizzazione della tendenza già esistente di creare droni ispirati alla natura e alle caratteristiche degli uccelli. In precedenza, abbiamo già discusso come lo studio della natura possa portare a miglioramenti nella tecnologia dei droni.

