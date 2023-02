Alexa sbarca anche negli hotel italiani. I primi a puntare sull’assistente di Amazon erano stati gli hotel della Disney

La tecnologia Alexa (ottimizzata e personalizzata) per gli hotel arriva finalmente anche in Italia. Ecco come funziona e quali saranno le prime strutture.

La tecnologia di Alexa Smart Properties for Hospitality è dedicata agli hotel e ai resort, fornendo ai clienti una vasta gamma di funzionalità. Con l’uso di Alexa in camera, i clienti possono controllare dispositivi compatibili come luci e termostati, e chiedere informazioni essenziali come la password del Wi-Fi.

Amazon è in grado di fornire soluzioni personalizzate a seconda dell’esigenza dei clienti. Ad esempio, una delle prime realtà alberghiere ad aver puntato su questo servizio sono stati i resort Disney di Orlando, dove i dispositivi Echo sono stati customizzati per ricordare i personaggi dell’azienda (ad esempio Mickey Mouse), mentre i clienti possono attivare l’assistente virtuale usando il comando “Hey Disney”.

Alexa semplifica la vita dei clienti, che possono utilizzare l’assistente vocale per un grandissimo numero di servizi e informazioni che una volta avrebbero intasato la reception dell’hotel. “A che ora è la colazione?“, “Vorrei degli asciugamani nuovi” o ancora “è possibile ricevere la cena in camera?”. Non sarà più necessario prendere in mano la cornetta del telefono: ora se ne occuperà Alexa.

Peraltro, gli hotel possono utilizzare gli schermi touch dei dispositivi Echo Show 5 e 8 per mostrare alcune informazioni importanti, come i menù del ristorante, le informazioni sul checkout e molto altro.

Dopo l’Inghilterra e la Francia, Alexa arriva ufficialmente anche negli hotel italiani. Il Gruppo TH sarà uno dei primi a utilizzare l’assistente di Amazon al TH Roma Carpegna Palace, mentre Parc Hotels Italia lo introdurrà al Parc Hotel di Peschiera del Garda e il gruppo So.GES lo metterà a disposizione degli ospiti del Borgo di Cortefreda a Firenze. Anche gli ospiti del Continental Terme Hotel di Montegrotto (Padova) potranno usufruire della tecnologia di Alexa Smart Properties for Hospitality.

L’utilizzo di Alexa non è ovviamente obbligatorio, se lo desiderano i clienti degli hotel potranno continuare a ricevere assistenza in modo tradizionale, chiamando la reception. Peraltro, all’arrivo in struttura ai clienti viene spiegato che possono disattivare l’assistente in qualsiasi momento, semplicemente premendo un pulsante che ne disabilita i microfoni. Insomma, gli impallinati della privacy possono dormire sonni tranquilli.