YouTube testa il nuovo standard 1080p Premium: la qualità dei video aumenta, ma bisogna pagare

È un momento di grandi cambiamenti per YouTube. La piattaforma di Google si prepara a testare una nuova funzione, che, tuttavia, sembra pensata esclusivamente per gli abbonati a YouTube Premium. Alcuni utenti hanno notato la comparsa di una nuova opzione chiamata 1080p Premium. In sostanza: gli utenti potranno impostare la qualità del video a 1080p, dunque in FullHD, ma ad un bitrate migliorato rispetto ai normali standard del servizio.

La qualità dell’immagine dovrebbe migliorare in modo significativo, dal momento che la compressione diminuisce. YouTube non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova funzione, che del resto è stata segnalata da un piccolissimo manipolo di utenti su Twitter e su Reddit.

Il caso ricorda un precedente estremamente vicino nel tempo: l’anno scorso YouTube aveva iniziato a sperimentare un cambiamento estremamente controverso, che avrebbe, di fatto, reso la qualità video in 4K un’esclusiva degli abbonati YouTube Premium. Insomma, la violazione di una delle regole fondamentali del settore: don’t charge money for something that used to be free (una lezione che anche Elon Musk sembra essersi perso).

In questo caso la formula è leggermente diversa. Gli utenti non paganti non perderanno l’accesso alla qualità FullHD, ma in compenso chi paga l’abbonamento avrà diritto ad una qualità dell’immagine superiore (e in teoria mai offerta prima da YouTube). Nel frattempo, YouTube sembra voler puntare molto anche sui podcast: la piattaforma sta sperimentando alcune nuove funzionalità dedicate a questi contenuti.