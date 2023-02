YouTube ucciderà Google Podcast? Arrivano i nuovi strumenti per i contenuti audio, ma per il momento è solo un test

Non solo video, YouTube punterà presto sempre di più anche sui podcast. Prova ne è che la piattaforma ha integrato per la prima volta alcuni strumenti appositamente dedicati alla creazione e al monitoraggio delle performance dei podcast all’interno di YouTube Studios.

Come spiega il sito specializzato Podnews, per il momento l’accesso al nuovo pannello strumenti dedicato ai podcast è ancora in una fase di closed beta. Insomma, solo una manciata di creatori di contenuti ha avuto accesso alle nuove funzioni e non sappiamo quali criteri utilizzi YouTube per scegliere quali utenti far partecipare al test.

Quasi sicuramente il test è attualmente limitato esclusivamente agli utenti statunitensi. Del resto, la nuova sezione podcast attualmente compare esclusivamente se si accede a YouTube dagli Stati Uniti.

I partecipanti all’esperimento possono caricare i loro podcast, vedere i contenuti già pubblicati e creare delle playlist direttamente da YouTube Studio. A questo si aggiungono degli strumenti per monitorare le performance dei contenuti appositamente ottimizzati per i contenuti podcast.

Il mercato dei podcast è in crescita da diversi anni ed ha già fatto gola a moltissimi player del settore, come Spotify, Apple e, appunto, Google. Attualmente Google ha un’applicazione dedicata ai podcast, Google Podcast, che, tuttavia, secondo molti commentatori potrebbe presto sparire proprio per far spazio ad una maggiore integrazione di questi contenuti all’interno di YouTube.