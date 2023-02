Yacht Liner: il Four Season è un hotel da Dolcevita

Il nuovo "yacht liner" Four Seasons è un hotel di lusso sull'acqua che dispone di 95 suite, il cui design è stato creato da Tillberg of Sweden.

Lo yacht liner firmato Tillberg Design è stato descritto come una combinazione immaginaria tra Christina O e James Bond, e misura 207 metri di lunghezza. Lo studio architettonico ha presentato i primi disegni del nuovo “yacht liner” commissionato da Four Seasons, una catena di hotel di lusso in tutto il mondo. Il superyacht, che misura 207 metri di lunghezza e 27 di larghezza, sarà costruito da Fincantieri e sarà pronto per la navigazione nel 2025.

L’hotel sull’acqua avrà ben 95 suite, progettate da Tillberg Design of Sweden e distribuite su 14 ponti. Lo yacht sarà caratterizzato da un design sinuoso ed elegante, con l’obiettivo di creare un’immagine senza tempo. Il design è stato ispirato dalle proporzioni e dalle linee del yacht di un magnate greco, che presentava un ampio ponte piscina nella parte posteriore. Tuttavia, il nuovo yacht presenta importanti innovazioni, tra cui una piscina di 20 metri di lunghezza e una cabina esclusiva chiamata Funnel Suite, che occupa quattro livelli del fumaiolo.

Un’altra caratteristica è la marina trasversale, che si estende per tutta la larghezza dello scafo e offre un doppio porto turistico a terrazze. Questa soluzione consente agli ospiti di godersi il mare in modo diretto e di accedere facilmente alle attività acquatiche e alla “sea limousine” per i trasferimenti a terra.

Gran parte dell’ispirazione è derivata dall’atmosfera privata e sofisticata del Surf Club di Miami Beach, oltre che, naturalmente, dal periodo aureo dello yachting classico. Sin dalle prime fasi di progettazione abbiamo infatti deciso che il layout generale dovesse essere concepito per accogliere ogni singolo ospite come si trovasse sullo yacht di un caro amico, infondendo un immediato senso di relax e di appartenenza.

Fredrik Johansson, partner e direttore esecutivo di Tillberg Design of Sweden

La disposizione degli spazi a bordo dello yacht è stata pensata per garantire sia la giusta dose di privacy che di socialità. La piscina, che può essere trasformata in un palcoscenico o in una passerella per le sfilate, contribuisce alla creazione di un’atmosfera conviviale. Gli interni del yacht sono ispirati alla Dolce Vita e offrono un’esperienza di soggiorno di alto livello. Le grandi finestre a tutta altezza, che raggiungono quasi i 2,5 metri di altezza (una misura più comune in ambiente urbano che nautico), permettono di far entrare la luce e di aprire gli interni ai ponti terrazzati, aumentando il comfort architettonico.