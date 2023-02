Welcome To Derry: HBO ordina ufficialmente lo sviluppo della serie TV

HBO Max ha ufficializzato lo sviluppo della serie TV su IT intitolata Welcome To Derry.

HBO Max ha ufficializzato lo sviluppo di Welcome To Derry, la serie TV che racconterà la storia prequel di IT, e che avrà a bordo il team creativo che ha lavorato ai due lungometraggi cinematografici su Pennywise divenuti campioni d’incassi.

A lavorare sul progetto saranno Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Stephen King ha dichiarato:

Sono entusiasta all’idea che la storia di Derry possa proseguire, e con Andy Muschietti e la sorella a fare da supervisori. I palloncini rossi tornano a volare nell’aria!

Mentre i due fratelli Muschietti hanno aggiunto:

Da giovani abbiamo letto IT fino a consumare il libro. Non vediamo l’ora di condividere la profondità del romanzo di Stephen King, con tutto il suo humour, cuore, umanità e orrore.

Welcome to Derry uscirà su HBO Max nel 2023. La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà le origini di Pennywise. Andy Muschietti, Jason Fuchs e Barbara Muschietti saranno coinvolti come produttori. I Muschietti e Fuchs svilupperanno la storia mentre Fuchs realizzerà la sceneggiatura. Quest’ultimo farà da showrunner assieme a Brad Caleb Kane. Variety ha rivelato che Andy Muschietti dirigerà il primo episodio. Il progetto sarà seguito dalla Warner Bros. Television, la stessa casa di produzione che ha realizzato i due film dedicati a IT.

Ricordiamo che IT: Capitolo Uno è uscito nel 2017, mentre IT: Capitolo Due è uscito nel 2019. La regia dei film è stata di Andy Muschietti. Si tratta di due lungometraggi che hanno ottenuto complessivamente un miliardo di dollari. Mentre la miniserie TV con protagonista Tim Curry è uscita nel 1990. Il romanzo di Stephen King è stato, invece, pubblicato nel 1986, diventando presto un bestseller.