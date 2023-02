LEGO: svelato il set di Up della Pixar disponibile da aprile

Non si tratta ancora di un prodotto annunciato ufficialmente, ma online sono già trapelate diverse immagini, prezzo e data: per tutti gli appassionati dei film d’animazione Pixar, sembra che dall’1 aprile sarà disponibile (non si sa se anche in Italia) il set LEGO legato ad Up, il lungometraggio cult del 2009.

Vi proponiamo qui sotto un video che ne anticipa i dettagli.

Il set dovrebbe essere composto da 598 pezzi, e con tre minifigures a completarlo, con i personaggi di Carl, Russell e del cane Dug. Il numero del set sarà 43217. Il costo è di 59,99 dollari. L’iniziativa fa parte dei prodotti che Disney intende lanciare per i suoi 100 anni.

Per quanto riguarda Up possiamo ricordare che si tratta di un film d’animazione della Pixar uscito nel 2009 scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson. Il lungometraggio è basato su una storia originale di Docter, Peterson e Tom McCarthy, ed è stato la decima produzione Pixar.

Si tratta del secondo film di animazione della storia ad essere stato candidato agli Oscar come miglior film dopo La bella e la bestia. Tra le sue cinque candidature ha portato a casa due statuette, ovvero quella per miglior film d’animazione e migliore colonna sonora (composta da Michael Giacchino).