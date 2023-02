Essex County: il trailer della serie tratta dal fumetto di Jeff Lemire

Dopo anni di sviluppo è stato diffuso il primo trailer di Essex County, la serie TV tratta dal fumetto di Jeff Lemire. Lo stesso autore ha condiviso il filmato attraverso Twitter. La serie uscirà in Canada il 19 marzo.

Ecco il trailer.

Essex County! Coming March 19 in Canada. International and US details to come. pic.twitter.com/y0qRWD5Cpj

— Jeff Lemire (@JeffLemire) February 22, 2023