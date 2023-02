Super Mario Bros. Il Film: il nuovo poster preannuncia il final trailer

L’uscita nelle sale cinematografiche di Super Mario Bros. Il Film si avvicina: ed ecco l’annuncio per il trailer finale della pellicola, che verrà lanciato il 9 marzo, alle 23, in anteprima mondiale durante uno specialissimo episodio del Nintendo Direct, sul canale YouTube ufficiale della casa di Kyoto.

Si tratterà di una diretta dedicata unicamente al lungometraggio animato; nel frattempo, possiamo ammirare una nuova immagine ufficiale a tema Mario Kart.

Unisciti a noi alle 23:00 del 09/03 per l'anteprima mondiale del trailer finale di Super Mario Bros. Il Film! Questo #NintendoDirect non mostrerà alcun gioco. #SuperMarioIlFilm 📽️: https://t.co/YidIb6xn7X pic.twitter.com/fDsRtotzA7 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 22, 2023

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. La pellicola è co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale dal 6 aprile.

Leggi anche: