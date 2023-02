La capacità matematica dei bambini ha una base genetica?

Un nuovo studio pubblicato su Genes, Brain and Behavior ha identificato diverse varianti genetiche che possono essere collegate alle abilità matematiche dei bambini. I ricercatori hanno eseguito studi di associazione genomica (uno studio di associazione genome-wide o GWAS è un’indagine di tutti, o quasi tutti, i geni in individui diversi, di una particolare specie, per determinare le variazioni geniche tra gli individui in esame) su 11 categorie di abilità matematiche in 1.146 studenti delle scuole elementari cinesi. Hanno identificato sette varianti genetiche a singolo nucleotide nel genoma che erano fortemente legate alle abilità matematiche e di ragionamento.

Ulteriori analisi hanno rivelato associazioni significative tra tre categorie di abilità matematiche e tre geni. Le varianti in LINGO2 (leucine rich repeat and lg domain containing 2) erano associate all’abilità di sottrazione, le varianti in OAS1 (2′-5′-oligoadenilato sintetasi 1) erano associate all’abilità di concezione spaziale e le varianti in HECTD1 (HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1) erano associate all’abilità di divisione. “I risultati della nostra ricerca dimostrano che le diverse abilità matematiche possono avere una diversa base genetica. Questo studio non solo ha perfezionato gli studi di associazione genomica sull’abilità matematica, ma ha anche aggiunto una certa diversità di popolazione alla letteratura analizzando i bambini cinesi”, ha dichiarato l’autore Jingjing Zhao, professore presso la Scuola di Psicologia dell’Università Normale di Shaanxi, Cina.