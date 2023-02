Come influiscono le iniziative green delle aziende sulle emissioni di gas serra?

IL British Journal of Management analizza i risultati concreti delle politiche e dell iniziative in materia di cambiamento climatico delle aziende di 35 paesi

In un’analisi pubblicata sul British Journal of Management, che ha incluso 592 aziende di 35 Paesi operanti tra il 2002 e il 2019, i ricercatori hanno analizzato le relazioni tra i comitati per la sostenibilità dei consigli di amministrazione, le iniziative per il cambiamento climatico basate sui processi, le prestazioni in termini di emissioni di carbonio basate sui risultati e il valore di mercato, tutto attraverso la lente delle prospettive teoriche economiche e sociali. Utilizzando un panel di 8408 osservazioni provenienti da 35 Paesi tra il 2002 e il 2019, i ricercatori hanno scoperto che livelli più elevati di emissioni effettive di gas serra (GHG) sono associati negativamente al valore di mercato. Inoltre, scrivono: “Forniamo la prova che le iniziative di cambiamento climatico sono correlate all’aumento dei livelli di emissioni di gas serra.”

Nel condurre la loro indagine gli autori, professori della Essex Business School, University of Essex e della Southampton Business School, University of Southampton hanno anche notato che la presenza di un comitato per la sostenibilità nel consiglio di amministrazione ha un impatto positivo sul valore di mercato, ma non sembra migliorare le performance di carbonio delle aziende stesse. I ricercatori concludono affermando che: “Nel complesso, i nostri dati supportano la visione della legittimazione simbolica e del greenwashing (ecologismo di facciata o ambientalismo di facciata), in quanto è probabile che le imprese adottino iniziative di cambiamento climatico basate sui processi con un approccio simbolico per creare impressioni positive tra gli azionisti che investono sulle loro aziende.”