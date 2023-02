Bill Gates: “il dominio di Google nel campo dei motori di ricerca ha le ore contate”

In un episodio del podcast “In Good Company” condotto dal CEO del Fondo sovrano norvegese Nicolai Tangen, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha parlato a lungo dell’impatto che le intelligenze artificiali potrebbero avere sui motori di ricerca tradizionali (e dunque sul business di Google).

«Oggi Google ha praticamente tutte le fette della torta del settore dei motori di ricerca», ha spiegato Bill Gates, non distanziandosi poi così tanto dalla realtà: Bing, ad esempio, detiene appena il 3% delle quote di mercato. «Microsoft è stata in grado di muoversi molto rapidamente nel neonato mercato delle IA conversazionali», ha aggiunto Gates, sostenendo che ChatGPT potrebbe, molto presto, mettere in discussione l’attuale posizione dominante di Google.

Bill Gates ha anche aggiunte di ritenere le IA la più grande innovazione di questo decennio. «In futuro i motori di ricerca saranno personalizzati, in grado di comprendere il gusto e le esigenze dell’utente, superando il bisogno di servizi separati offerti da diverse aziende tecnologiche».

Sebbene Microsoft sia stata la prima azienda ad integrare un chatbot basato su IA all’interno del suo motore di ricerca, Bing, le altre aziende non sono certo rimaste con le mani in mano. La stessa Google ha recentemente presentato Bard, un chatbot che verrà presto integrato all’interno di molti servizi dell’azienda. Il lancio del bot non è andato benissimo, per usare un eufemismo.

L’attenzione per l’innovazione che i chatbot sapranno introdurre all’interno di un mercato sostanzialmente immobile da diversi anni è estremamente alta. Tuttavia è bene non farsi illusioni: non conosciamo ancora quelli che potrebbero essere gli effetti delle IA sull’economia, la società e la politica. La stessa intelligenza artificiale di Microsoft attualmente sta mostrando più di qualche limite, ad esempio rispondendo spesso in maniera erratica, se non inquietante e razzista, agli utenti.

