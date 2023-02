Bacchus: il fumetto del disegnatore di From Hell arriva in omnibus per Edizioni NPE

Arriva in libreria e online il 24 febbraio il fumetto omnibus Bacchus, realizzato dal disegnatore di From Hell.

Arriva in Italia stampato in sole 1000 copie l’omnibus Bacchus, realizzato da Eddie Campbell, il disegnatore di From Hell di Alan Moore. Si tratta di una storia che porta gli dei nella nostra contemporaneità. Il prezzo del volume è di 69 euro per 1120 pagine.

Ecco la copertina.

Siamo abituati a pensare alle divinità come a degli esseri perfetti, immutabili, eterni. Bacchus scardina ogni convinzione al riguardo, mostrando per la prima volta debolezze, stranezze e limiti degli déi. In una elegante commistione di azione, commedia, suspense e divagazioni filosofiche, Eddie Campbell riversa i miti dell’Antica Grecia nella modernità, come se non avessero mai smesso di calcare la polvere del nostro mondo.

Guerre tra bande, decostruzioni del capitalismo, tour sulle isole greche, colpi di Stato, assassinii sull’Olimpo e l’apparizione di Dio in persona, sono solo alcune delle appassionanti e incredibili vicende che si scateneranno intorno al dio del vino e ai suoi strambi compagni di viaggio: il fidato Simpson, il terribile Pupilla Kid e il tormentato Joe Teseo. Con tutte le inevitabili conseguenze.

Una vera epopea che, in oltre mille pagine, raccoglie un lavoro di dodici anni e diversi millenni di sbronze. Dal visionario autore di From Hell (con Alan Moore) e Alec, un cult del fumetto internazionale raccolto in un unico volume. Con note inedite e commenti di Eddie Campbell. Nella nuova traduzione di Gloria Grieco.

Neil Gaiman ha detto di Bacchus: