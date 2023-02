Terapia psicologica online: ecco quali sono i vantaggi

La disponibilità di una connessione internet e di un computer o smartphone rende possibile collegarsi con uno psicologo e ricevere supporto in un ambiente confortevole che favorisce un senso di sicurezza. Questo rappresenta un’evoluzione importante che permette agli psicologi di offrire assistenza a coloro che avrebbero difficoltà ad accedere alla terapia a causa della distanza dalla loro residenza o dallo studio del terapeuta.

Serenis è un centro medico accreditato dall’ATS di Milano che seleziona i terapeuti specializzati in un approccio psicoanalitico, cognitivo comportamentale e sistemico-relazionale attraverso un processo di selezione in tre fasi. Grazie a questo servizio, è possibile ricevere assistenza per il trattamento di disturbi come ansia, depressione e lutto, oltre a ricevere supporto per la crescita personale e lo sviluppo delle proprie potenzialità. La terapia online offre la comodità di poter avere contatti con il proprio terapeuta senza dover raggiungere un luogo fisico, il che significa risparmiare sui costi di trasporto sia all’andata che al ritorno dallo studio dello psicologo. Inoltre, il tempo che altrimenti sarebbe dedicato al viaggio può essere utilizzato per altri impegni familiari e lavorativi. Questo servizio è dunque accessibile a tutti, specialmente alle persone che vivono in zone dove non è possibile ricevere assistenza.

Sulla piattaforma online, la selezione del terapeuta può richiedere tempo e tentativi, ma è agevolata da una preselezione basata sui bisogni del paziente, in modo da abbinare il terapeuta più adatto. Tra gli innumerevoli vantaggi, la terapia online garantisce la continuità anche in caso di cambiamenti di domicilio o residenza e permette di svolgere le sedute in luoghi diversi, ad esempio durante i viaggi di lavoro supera la barriera dell’uscire dalla zona di comfort per recarsi in studio e permette di scegliere tra psicologi specializzati in differenti approcci.