Starliner: debutto con gli astronauti programmato per fine aprile

È il primo volo per la nuova creazione di Boeing, che per molto tempo è rimasta indietro rispetto ai test, a differenza di quanto programmato inizialmente dalla Nasa. La Crew Dragon ha superato i test in modo più efficiente rispetto a Starliner, che originariamente era stata considerata come alternativa ai viaggi verso la ISS della NASA. Negli ultimi anni, però, Starliner ha incontrato diversi problemi tecnici e ritardi nello sviluppo. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare, poiché si prevede che Starliner farà il suo debutto con astronauti a bordo tra metà e fine aprile.

La missione, dal titolo “Crew Flight Test (Cft)”, spedirà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams verso la Stazione Spaziale Internazionale per un periodo di otto giorni. Il lancio avverrà da Cape Canaveral, mentre l’atterraggio è previsto a White Sands, nel Nuovo Messico. Si tratterà dell’ultima prova importante per Starliner prima che la NASA certifichi il veicolo di Boeing per le missioni con equipaggio verso l’orbita bassa.

L’approvazione per il lancio di Starliner con equipaggio è stata ottenuta dopo l’approvazione di un passaggio cruciale: il rifornimento di carburante di Starliner, che è previsto per l’inizio di marzo. Boeing prevede di eseguire questa operazione entro 60 giorni prima del lancio, in modo da ridurre il rischio che l’umidità ambientale corroda le valvole del sistema di propulsione della navetta.

Durante una conferenza stampa, Mark Nappi, vicepresidente e responsabile del programma Starliner alla Boeing, ha spiegato che le misure di mitigazione messe in atto con il sistema di spurgo e la sigillatura dei connettori sono state utilizzate con successo nella missione di prova senza equipaggio Oft-2 dello scorso anno e sono state ulteriormente migliorate per la missione Cft. L’unico possibile ostacolo per il lancio di Starliner resta il traffico intenso in orbita bassa, che è previsto proprio nei prossimi mesi, in quanto la porta di attracco sarà utilizzata da una missione Dragon cargo, SpaceX Crs-27, che arriverà intorno al 12 marzo e partirà un mese dopo, liberando così lo spazio per la missione Starliner Cft.