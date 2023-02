Nidi gratis: la Toscana crea una misura a sostegno delle famiglie

Il progetto Nidi gratis, finanziato con 20 milioni di euro all’anno per un totale di 40 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo 2021-2027, coinvolgerà 10.000 famiglie con un ISEE fino a 35.000 euro annui a partire dal settembre 2023. Questa iniziativa è unica nel suo genere a livello nazionale con un contributo diretto verrà applicato alla quota che eccede il rimborso Inps, fino a un massimo di 272,72 euro per Isee fino a 25 mila euro e 227,27 euro per Isee fino a 35 mila euro, riducendo così l’importo totale della retta.

La Regione Toscana fornirà un contributo che agirà come uno sconto, il quale coprirà la retta mensile massima di 800 euro. Ogni famiglia potrà usufruire di uno sconto garantito dalla Regione per una cifra di circa 5.800 euro, per un periodo di 11 mesi, che va dal settembre 2023 al luglio 2024. Le famiglie potranno presentare la domanda tra fine maggio e fine giugno, e dopo l’istruttoria, entro il 10 agosto, sarà approvato un decreto che individuerà i beneficiari e assegnerà le risorse ai Comuni e alle Unioni di Comuni. A partire da settembre, le famiglie potranno usufruire degli sconti forniti dalla Regione. In caso di risorse ancora disponibili tra ottobre e novembre, verrà emesso un nuovo bando per la presentazione delle domande. L’obiettivo è coinvolgere almeno 10.000 famiglie inizialmente e, in futuro, coprire tutte quelle con un Isee inferiore ai 35.000 euro.