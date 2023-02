Level 5: annunciato il livestream dedicato a Professor Layton, Inazuma Eleven e tanti altri titoli

Level-5 ha annunciato un evento di presentazione in livestream tutto dedicato al Professor Layton, Inazuma Eleven e tanti altri titoli. La diretta è prevista per il 9 marzo 2023 alle 13:00 ore italiane (le 20:00 giapponesi) e si terrà in streaming su Youtube.

Su Twitter, il team ha rivelato che l’evento conterrà diverse informazioni su vari titoli Level-5, ma anche su nuove IP. Tra le presenze annunciate ci saranno, invece, Professor Layton and the New World of Steam, il nuovo capitolo della celebre serie annunciato con un breve teaser durante il Nintendo Direct di febbraio, ma anche Inazuma Eleven: Victory Road, DECAPOLICE, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time e altri.

Possiamo dunque aspettarci nuovi dettagli sui titoli già citati e nuovi video di gameplay, soprattutto per quanto riguarda il nuovo titolo della serie Professor Layton di cui al momento non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solo che il Professor Layton si ritroverà stavolta a risolvere enigmi e misteri in una nuova ambientazione dominata da meccanica, tecnologia e vapore.

Dopo essere sparito dai radar e quasi fuori dal mercato occidentale, Level-5 ritorna dunque alla carica con nuovi titoli ed altre sorprese. Non ci resta che attendere fino al 9 marzo per sapere cosa il celebre team nipponico ha in serbo per noi. Vi segnaliamo, tra l’altro, che diretta avrà i sottotitoli in inglese, dunque sarà possibile seguirla anche da coloro che non conoscono il giapponese.