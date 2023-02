LEGO Furgone dei traslochi in omaggio superati i 180 euro di acquisti

Il furgono dei traslochi LEGO è offerto in omaggio sul sito ufficiale a tutti coloro che faranno acquisti superiori ai 180 euro.

21—Feb—2023 / 11:09 AM

Da oggi 21 febbraio fino al 3 marzo sul sito LEGO sarà possibile ottenere in omaggio il pezzo LEGO Furgone dei traslochi, facendo acquisti che superano i 180 euro di spesa totale. L’offerta sarà valida fino al 3 marzo, previo esaurimento scorte.

Ecco l’immagine.

Singolarmente il pezzo è acquistabile a 24,99 euro. Il set è composto da 301 pezzi.

Tra i pezzi nuovi proposti ultimamente da LEGO segnaliamo anche il set sui BTS. Si tratta, naturalmente, di un set per collezionisti adulti, composto da 749 pezzi, che riprende l’ambientazione del celebre video del 2020 Dynamite, presentando anche il negozio di dischi, il chiosco di ciambelle, il camioncino dei gelati, la discoteca e un palco, oltre naturalmente a tutti e sette i componenti della boy band RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Questo modello play-and-display è ricco di dettagli autentici, come i dischi dei BTS nel negozio di dischi, le palme costruibili e il canestro da basket davanti alla parete con il murale. Il palcoscenico è dotato di un meccanismo rotante che permette di far “ballare” le minifigure.