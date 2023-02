James Bond: la produttrice dichiara che i casting non sono iniziati

La produttrice Barbara Broccoli ha dichiarato che, ad oggi, non sono iniziati i casting per il nuovo James Bond.

La produttrice Barbara Broccoli ha offerto alcuni aggiornamenti sullo sviluppo dei nuovo progetto legato al franchise di James Bond. Dopo l’addio di Daniel Craig, ancora non è iniziato il casting del nuovo attore, e, inoltre, non è pronta neanche la sceneggiata del nuovo film.

Ecco le parole della Broccoli:

No, ancora non abbiamo iniziato a fare il casting, e devo dire che, ad oggi, non c’è neanche una sceneggiatura.

Chi sarà il prossimo James Bond? Non si sa ma le voci e i fantacasting in merito si diffondono ormai da mesi, anzi, anni. Con Daniel Craig definitivamente fuori dai giochi è ora di voltare pagina, con una scelta che combini tradizione e modernità. Sembra che 007 non tenterà la strada intrapresa da Doctor Who, dunque niente genderswap né un interprete di colore, ma servirà allo scopo qualcuno ugualmente credibile nella parte, charmant ma anche “inedito”. Secondo una frangia di fan il nome giusto potrebbe essere quello di Aaron Taylor-Johnson, che stando all’autorevole insider Matthew Belloni avrebbe incontrato i produttori della saga.