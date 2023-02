Casta Diva: sportello di supporto psicologico gratuito per i dipendenti

Il servizio di supporto psicologico di Casta Diva Group (CDG) fa parte di una serie di iniziative che CDG ha promosso per sostenere i principi di inclusività, gap di genere e sostenibilità all’interno dell’azienda. Il servizio di supporto psicologico sarà fornito da un team di psicologi guidati dalla dottoressa Paola Zucca, psicologa, psicoterapeuta del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), socia con il titolo di Practitioner dell’associazione EMDR Italia e membro dell’Associazione internazionale di Psicologia Analitica. Il servizio sarà disponibile gratuitamente per tutti i dipendenti dell’azienda e offrirà un percorso interamente online composto di tre colloqui con uno dei terapeuti formati del team, in modalità totalmente anonima.

Il Casta Diva Group (CDG), azienda quotata su Euronext Growth Milan, ha poi annunciato la nomina di Francesca Panigutto come ESG Manager del gruppo. Tra le nuove iniziative vi è la creazione di uno sportello di supporto psicologico per i dipendenti, che potranno usufruire di tre colloqui gratuiti con un team di psicologi guidato dalla dottoressa Zucca. In aggiunta, il gruppo promuoverà politiche di responsabilità ambientale e sociale, come l’eliminazione della plastica dai propri uffici, la realizzazione di servizi igienici genderless e la promozione di campagne di comunicazione per l’inclusività.

Inoltre, il gruppo sta collaborando con partner esterni per realizzare progetti che riducono le emissioni di CO2 e compensano quelle prodotte dalle attività aziendali, progetti che saranno poi proposti ai clienti. In passato, il gruppo ha anche lanciato una campagna di comunicazione per promuovere l’accettazione della diversità e l’inclusione dei diritti della comunità LGBTQIA+, accompagnata da un corso di orientamento e identità per i dipendenti.