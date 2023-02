Archeologia e mattoncini LEGO insieme a Montelupo Fiorentino

Durante l’evento “Mattoncini al Museo”, i visitatori potranno ammirare opere originali a tema esposte nelle sale museali e i giovani potranno divertirsi liberamente nell’area di gioco e sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo per la costruzione di un mosaico romano utilizzando i mattoncini LEGO.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio presso il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, avrà luogo uno degli eventi più attesi dell’anno, intitolato proprio “Mattoncini al Museo” in onore di uno dei giochi più celebri di sempre.

Questo evento offrirà l’opportunità di ammirare opere originali a tema esposte nelle sale museali e di giocare con i mattoncini LEGO in un’area di gioco appositamente allestita per i giovani appassionati. Ci sarà anche la possibilità di partecipare a un laboratorio creativo per la costruzione di un mosaico romano fatto con i mattoncini.

L’evento, organizzato da Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione e Associazione Professionale Archeo&Tech in collaborazione con ToscanaBricks, si svolgerà per la prima volta al Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino. L’ingresso sarà a pagamento, al costo di 5€ per gli adulti e 3€ per i ragazzi fino a 18 anni, mentre l’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 3 anni. La direttrice del Sistema Museale di Montelupo, Lorenza Camin, sottolinea l’importanza di questo evento come un approccio innovativo per coinvolgere i visitatori nella cultura e nella storia del territorio.