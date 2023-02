Xiaomi porterà il suo robot umanoide CyberOne al MWC 2023

Sembra che Xiaomi mostrerà il suo robot umanoide CyberOne durante il MWC di Barcellona che si terrà verso la fine di febbraio. L’azienda lo ha annunciato pubblicando un’immagine teaser sui suoi account social.

Il robot ‘CyberOne’ è stato annunciato l’anno scorso in Cina. Xiaomi lo definisce un “robot bionico umanoide“. Questo robot è in grado di ergersi in equilibrio sulle sue due gambe ed è anche in grado di trasportare oggetti e svolgere altri compiti.

L’anno scorso, Xiaomi ha annunciato che può raggiungere una coppia massima di massimo 300 Nm. Può anche rilevare il movimento umano ed ha avanzate capacità di visione. Il robot è alto 177 cm e pesa 52 kg. Questo robot può anche simulare i movimenti umani e può tenere in mano degli oggetti, a patto che il loro peso non superi 1,5kg.

L’anno scorso, Xiaomi ha anche annunciato un cane robot chiamato CyberDog. Quest’ultimo non è stato menzionato insieme al CyberOne, ma chissà, Xiaomi potrebbe decidere di portarlo comunque in fiera.

Verosimilmente, il Xiaomi CyberOne verrà utilizzato esclusivamente per attirare il pubblico presso il padiglione dell’azienda, dove verranno mostrati soprattutto smartphone e altri gadget tech meno stravaganti. Non ci si aspetta che l’azienda possa annunciare novità sul robot, ed è altrettanto difficile che il robot venga reso disponibile per l’acquisto dopo l’evento.

Durante il MWC 2023, Xiaomi presenterà i suoi nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Sono entrambi già stati presentati in Cina, dunque sappiamo già cosa aspettarci. Rimane comunque l’incognita del prezzo: non resta che aspettare il prossimo 27 febbraio per saperne di più.