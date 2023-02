Ultimate Sackboy: il gioco free-to-play per iOS e Android è disponibile da oggi

Ultimate Sackboy è ora disponibile per iOS ed Android. Si tratta del nuovo spin-off per piattaforme mobile con protagonista Sackboy.

Ultimate Sackboy, ovvero il nuovo gioco PlayStation free-to-playsviluppato per piattaforme mobile, iOS e Android, è disponibile da oggi su App Store e Google Play. In sostanza si tratta di un endless runner in cui prendiamo il controllo di un Sackboy completamente personalizzabile.

Nei panni della mascotte di Little Big Planet, dovremo correre in una serie di livelli, cambiando corsia, saltando e raccogliendo power-up capaci di fornirci delle abilità aggiuntive. Grande spazio, inoltre, sarà dedicato alla personalizzazione: gli elementi cosmetici potranno essere ottenuti gratuitamente completando le sfide, acquistandoli nel negozio o scalando i livelli del pass della Stagione 1.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Fai correre la tua immaginazione nell’avventura di Ultimate Sackboy!

VESTI I PANNI DELL’ICONICO SACKBOY mentre affronta il nuovo Mondo del fai da te: il più prestigioso e folle torneo di corsa a ostacoli. Riuscirai a scivolare, sfuggire e zigzagare tra i classici nemici di Sackboy, sorpassare i tuoi avversari per vincere fantastici premi e avere un look stilosissimo?!?

SCHIVA, SCIVOLA E SALTA in questa corsa supercompetitiva! Sfrutta il momento giusto, reagisci in fretta e usa un po’ di astuzia per giocare d’anticipo e battere tutti gli sfidanti! Riuscirai a raccogliere tutte le Bolle per vincere? Man mano che progredisci, sbloccherai altri livelli consentendo a Sackboy di esplorare una serie di percorsi spettacolari, dalle piste da corsa sferruzzate alla biblioteca di carta!

AFFRONTA DUELLI ogni giorno nel duello giornaliero per ottenere delle fantastiche ricompense! Affronta i tuoi avversari in scontri diretti e tornei. Partecipa agli eventi della maratona e intraprendi folli missioni per vincere monete, premi o perfino i costumi dei tuoi rivali!

FATTI NOTARE con centinaia di capi di abbigliamento da collezionare, sbloccare, potenziare e scoprire! Maggiore è il potenziamento, più alto sarà il tuo punteggio, quindi, sbizzarrisciti con il tuo look! Sfreccia tra i livelli del Pass stagionale per ottenere tutti i nuovi fantastici costumi e le scintillanti medaglie per vincere con stile!