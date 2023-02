The Mandalorian 3: il teaser a due settimana dall’uscita della serie

A meno di due settimane dall’uscita di The Mandalorian 3 è stato diffuso un nuovo teaser che presenta la serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ l’1 marzo.

Ecco il teaser.

Destination: Mandalore.

The new season of #TheMandalorian starts streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/qCRHallZ1R

— The Mandalorian (@themandalorian) February 20, 2023