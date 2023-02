Sex Education: Emma Mackey lascerà la serie dopo la quarta stagione

Emma Mackey ha dichiarato che il personaggio di Maeve non ci sarà in Sex Education 5. Ecco le sue parole.

Mentre sono in corso di svolgimento le riprese di Sex Education 4, una delle star della serie ha annunciato che non ci sarà più dopo la quarta stagione: stiamo parlando di Emma Mackey, interprete di Maeve.

Ecco le sue parole dopo essere stata incalzata sulla sua presenza nella quinta stagione di Sex Education:

Una quinta stagione? Ho appena finito di lavorare alla quarta solo una settimana fa. Comunque non credo che ci sarò in futuro, ho dato l’addio al personaggio di Maeve.

Per la quarta stagione della serie TV non ci saranno Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rakhee Thakrar (Emily Sands), e Simone Ashley (Olivia), che non riprenderanno i loro ruoli delle precedenti stagioni. Mentre ci sarà Ncuti Gatwa come Eric, e poi saranno presenti anche Connor Swindells, Aimee Lou Wood, e Kedar Williams-Stirling, oltre naturalmente al protagonista Asa Butterfield. Il creatore del progetto, Laurie Nunn, tornerà ancora come produzione.

Ricordiamo che Sex Education è una serie Netflix che è stata lanciata nel 2019, che vede come protagonista il personaggio Otis Milburn, un adolescente britannico come tanti, figlio di Jean, una scrittrice e terapista sessuale. Tra una madre particolarmente invadente e la sua vita scolastica presso il liceo Moordale, le varie stagioni seguono il percorso di crescita di Otis, sia dal punto di vista relazionale, che nella sua vita sentimentale e sessuale.