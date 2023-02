Redfall sarà colmo di testi che approfondiranno la lore del gioco

Redfall sarà colmo di documenti e testi che approfondiranno la lore del gioco. Lo ha rivelato il production director Ben Horne durante un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN USA. Horne ha sottolineato che il gioco includerà migliaia di righe di testo che approfondiranno gli eventi legati alla storia del gioco, come da tradizione per i titoli realizzati da Arkane.

Volevamo mantenere ciò che amiamo del DNA di Arkane. Elementi dei nostri giochi passati che apprezziamo davvero, come la narrazione ambientale ed un forte densità di informazioni nel mondo”, ha detto Horne. Quindi, mentre affrontavamo questa sfida per creare un mondo aperto così vasto, volevamo assicurarci che in ogni casa in cui i giocatori entrano e altre location come i minimarket fossero presenti dei documenti da leggere. Migliaia e migliaia di righe di testo raccontano la storia dell’isola di Redfall: i mesi, le settimane e i giorni che hanno preceduto gli eventi raccontati nel gioco. Pensiamo che questo sia una delle cose che contraddistingue il nostro gioco ed è qualcosa di speciale.”

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, i creatori pluripremiati di Prey e Dishonored, godibile sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci invasati. Potrete inoltre giocare con eroi tutti diversi oppure con più versioni dello stesso personaggio, equipaggiate con armi, attrezzatura e potenziamenti diversi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 2 maggio 2023. Il gioco, inoltre, sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del Game Pass.