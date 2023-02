La prima Porsche Cayenne completamente elettrica arriverà nel 2026

La Cayenne sarà fondamentale per aiutare Porsche a portare le elettriche a rappresentare oltre l'80% delle vendite entro il 2030.

20—Feb—2023 / 11:41 AM

Secondo alcuni recenti report, nel 2026 vedremo la prima versione completamente elettrica della Porsche Cayenne — il SUV campione di vendite della casa automobilistica di Stoccarda. Arriverà a distanza di circa due anni dalla sorella minore, il Porsche Macan EV di cui si parla ormai da diverso tempo.

La Cayenne EV (il nome potrebbe cambiare) poggerà sull’architettura PPE, la stessa alla base della stessa Macan, ma anche dell’Audi Q6 E-Tron. È un pianale appositamente progettato per le auto elettriche di fascia premium.

La piattaforma è equipaggiata con la tecnologia necessaria per supportare la ricarica a velocità superiori a 270V (oltre che hardware da 800V). Il Macan EV sarà dotato di una batteria da 100 kWh per un’autonomia prevista di oltre 300 miglia, ma le nuove batterie di Porsche sono estremamente versatili e secondo gli analisti non è improbabile che la versione top di gamma del Cayenne possa offrire un’autonomia paragonabile a quella del Mercedes-Benz EQS SUV.

Il Macan elettrico verrà lanciato con una potenza combinata di 603 CV e 738 lb-ft, conferendogli una potenza notevolmente superiore rispetto a qualsiasi Macan attualmente sul mercato. Se questa filosofia verrà applicata anche sulla Cayenne EV, di fatto sarebbe lecito aspettarsi una vettura molto più potente delle Cayenne S e GTS attualmente offerte nel listino di Porsche.

Porsche non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla Cayenne elettrica, ma il modello avrà un ruolo fondamentale all’interno della sua strategia per portare gli EV a rappresentare oltre l’80% delle sue vendite entro il 2030.