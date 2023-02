Il primo pieghevole di OnePlus sarà un telefono originale, non un rebranding dell’Oppo Find N2

No, secondo le ultime indiscrezioni il primo pieghevole di OnePlus non sarà un mero rebranding dell'Oppo Find N2. Ecco tutto quello che sappiamo...

No, secondo le ultime indiscrezioni il primo pieghevole di OnePlus non sarà un mero rebranding dell’Oppo Find N2, come suggerito in precedenza da alcuni rumor. A dirla tutta, secondo le principali voci di corridoio potrebbe perfino essere un telefono pieghevole piuttosto interessante.

Digital Chat Station, un popolare leaker su Weibo, ha condiviso ulteriori dettagli sul prossimo dispositivo pieghevole di OnePlus, rivelando che avrà un grande display con risoluzione 2K, simile alla serie Galaxy Z Fold di Samsung.

Ciò suggerisce che il nuovo dispositivo pieghevole di OnePlus non sarà un mero rebranding dell’Oppo Find N2, che ha uno schermo pieghevole con una risoluzione di 1.792 x 1.920 (dunque più vicino a FHD+ che a 2K). Tuttavia, è possibile che al di là della risoluzione dello schermo i due telefoni condividano comunque diverse caratteristiche.

Ricordiamo che OnePlus è un brand del gruppo BBK Elecronics, che possiede anche OPPO e Vivo. Entrambi quest’ultimi marchi hanno già presentato da tempo i loro primi dispositivi pieghevoli, il che ci spiega come mai OnePlus si sia convinta a puntare su questa catagoria di prodotti, dopo diversi anni di reticenza.

OPPO, che ha fatto il suo debutto nel mercato dei dispositivi pieghevoli nel 2021, ha recentemente presentato i nuovi Find N2 e Find N2 Flip in Cina. Con il lancio del suo dispositivo pieghevole, OnePlus dovrà competere con marchi del calibro di Samsung, Huawei e Xiaomi in un mercato inedito.