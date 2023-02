Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 3 milioni di euro di incasso in Italia all’esordio

Il nuovo film Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, conquista il pubblico italiano con un primo posto al box-office da 3 milioni di euro.

Il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha conquistato il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box office con un incasso di oltre 3 milioni di Euro in cinque giorni di programmazione. Nelle sale italiane dal 15 febbraio, l’epica avventura che trasporta il pubblico nel vasto subatomico Regno Quantico si è posizionato, nel nostro mercato, come miglior opening del 2023 e come miglior weekend di apertura di quattro giorni del 2023.

L’ottimo risultato ottenuto da Ant-Man and The Wasp: Quantumania ci rende particolarmente felici e soddisfatti, e va ad aggiungersi allo straordinario successo degli ultimi film Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che si sono posizionati tra i migliori opening e tra i maggiori incassi del 2022. Lo scorso anno, The Walt Disney Company Italia ha infatti distribuito tre titoli Marvel Studios che hanno ottenuto un incasso di 33 milioni di Euro con 4,5 milioni di presenze. Questi risultati non sarebbero possibili senza il grande impegno di tutto il team di Disney Italia, esercenti, partner e licenziatari che lavorano insieme per attrarre il pubblico italiano nelle sale cinematografiche, generando un effetto positivo sull’intero settore.

ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia.

Nel nuovo film Marvel, i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

