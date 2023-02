Un tampone oculare per diagnosticare il Covid

Una ricerca condotta da scienziati dell’Università di San Paolo (USP), in Brasile, ha scoperto che il coronavirus che causa il COVID-19, può essere rilevato nelle lacrime raccolte tramite tampone costituito da cotone assorbente su un’asta flessibile utilizzato per pulire le ferite, applicare farmaci e prelevare campioni. I ricercatori hanno analizzato campioni di pazienti ricoverati a cui era stata diagnosticata la malattia con metodi convenzionali. Il SARS-CoV-2 è stato rilevato nel 18,2% dei campioni, suggerendo che questo metodo potrebbe essere un’alternativa al tampone nasofaringeo, che è sgradevole, e che gli operatori sanitari dovrebbero adottare misure per proteggersi dall’infezione attraverso le lacrime dei pazienti, anche se il rischio è certamente basso. Inoltre, la combinazione di due fattori – un maggior numero di comorbidità e un più alto tasso di mortalità – tra i pazienti i cui campioni di lacrime sono risultati positivi, suggerisce che questo metodo di rilevamento del virus potrebbe essere un predittore di prognosi. Lo studio è riportato in un articolo pubblicato nel Journal of Clinical Medicine.

“Inizialmente, ci siamo proposti di sviluppare un test diagnostico basato su una più facile raccolta di materiale senza causare disagio al paziente. Il tampone nasale e nasofaringeo non solo è sgradevole, ma spesso viene eseguito in modo non corretto. Per le persone con una deviazione del setto nasale può essere un problema. Abbiamo pensato che il campionamento lacrimale sarebbe stato facile da eseguire e più tollerabile. Siamo riusciti a dimostrarne la fattibilità. Tra i limiti dello studio c’era quello di non sapere se la quantità di liquido raccolto per il test influisce sul risultato”, ha dichiarato all’Agência FAPESP Luiz Fernando Manzoni Lourençone, professore di medicina all’HRAC e autore dell’articolo.

I risultati suggeriscono che la probabilità di rilevare il virus nelle lacrime è maggiore quando il paziente ha una carica virale elevata, che può portare alla viremia nei fluidi corporei, ha aggiunto.

Lo studio

Il gruppo di partecipanti allo studio comprendeva 61 pazienti ricoverati, di cui 28 negativi e 33 positivi al COVID-19 diagnosticato mediante RT-qPCR con tampone nasofaringeo. Sono state analizzate le lacrime di tutti i 33 positivi e di 14 dei 28 negativi. Le lacrime sono state raccolte nella prima metà del 2021, quando le principali varianti virali, circolanti nello stato di San Paolo, erano gamma e delta. Oltre alla raccolta tramite tampone congiuntivale, gli scienziati hanno utilizzato anche una tecnica nota come test della striscia di Schirmer, in cui una striscia di carta da filtro viene posizionata per cinque minuti all’interno della palpebra inferiore (normalmente utilizzata per determinare se l’occhio produce abbastanza lacrime). I campioni sono stati analizzati tra luglio e novembre 2021. Il SARS-CoV-2 è stato rilevato nel 18,2% dei campioni raccolti tramite tampone congiuntivale e nel 12,1% di quelli raccolti tramite striscia Schirmer. Come previsto, nessuno dei pazienti risultati negativi al virus, tramite tampone nasofaringeo, presentava lacrime risultate positive. Secondo gli autori, la maggior parte dei pazienti presentava una bassa produzione di lacrime e disagio oculare indipendentemente dalla diagnosi COVID-19, il che potrebbe indicare la necessità di utilizzare lacrime artificiali durante il ricovero. Il gruppo di ricerca ha ora iniziato a lavorare su una nuova linea che si concentra sull’individuazione di altre malattie virali attraverso test e analisi relative agli occhi. “Molti virus non sono stati studiati a sufficienza in Brasile. Vogliamo sviluppare soluzioni che migliorino la qualità della vita dei pazienti. Abbiamo in programma di analizzare altre patologie virali che diventano sistemiche”, ha dichiarato l’autore dello studio.