Razzo giapponese H3: lancio rinviato a causa di problemi tecnici

Il lancio del razzo H3 di matrice giapponese, già rimandato tre volte per le cattive condizioni meteorologiche, doveva portare in orbita il satellite Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3), ma è stato cancellato a causa di un’anomalia nel sistema del primo stadio che ha impedito l’accensione dei booster SRB-3. JAXA ha dichiarato che sarà necessario indagare sul malfunzionamento.

Durante il lancio di prova dal Tanegashima Space Center in Giappone, i due propulsori a razzo solido Srb-3 non si sono attivati, non consentendo al razzo di sollevarsi dalla rampa. Non è stato subito chiaro il motivo del malfunzionamento, quindi sarà necessario indagare per capire le cause. Il lancio aveva come obiettivo il posizionamento in orbita del satellite Advanced Land Observing Satellite-3 (Alos-3) della Jaxa, noto anche come Daichi-3, che è stato sviluppato dopo dieci anni di lavoro con il gruppo industriale guidato da Mitsubishi Heavy Industries. Arianespace ed Esa stanno indagando sulle cause dell’insuccesso del lanciatore europeo Vega C dell’azienda italiana Avio, verificatosi il 22 dicembre, per definire le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei voli futuri.

Il Vega C, prenotato dalla Corea del Sud per lanciare un satellite di imaging, Kompsat-6, non è stato in grado di decollare a causa dell’insuccesso del lancio. Inoltre, un CubeSat del consorzio guidato dall’Università di Nairobi, che avrebbe dovuto volare sul Vega C a costo zero, è stato anch’esso ritardato. Le indagini in corso mirano a garantire che il Vega C sia in grado di soddisfare tutte le condizioni di sicurezza e affidabilità necessarie per il successo dei futuri voli.