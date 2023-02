I sintomi del long COVID variano in base alla razza e l’etnia

Secondo un nuovo studio, condotto da ricercatori della Weill Cornell Medicine e del NewYork-Presbyterian, i pazienti neri e ispanici hanno mostrato una maggiore propensione, rispetto ai pazienti bianchi, a sviluppare un’ampia gamma di sintomi e condizioni durature dopo la diagnosi di COVID-19. Lo studio, pubblicato sul Journal of General Medicine, si aggiunge ad un crescente numero di prove che dimostrano profonde disparità razziali ed etniche nell’impatto del COVID-19 negli Stati Uniti. Precedenti ricerche avevano evidenziato un tasso più elevato di ricoveri e decessi per COVID-19 tra i neri e gli ispanici rispetto ai bianchi. Ora i ricercatori hanno trovato differenze razziali ed etniche nella frequenza e nei tipi di sequele post-acute dell’infezione da SARS-CoV-2, comunemente nota come long COVID.

“Identificare le potenziali disparità razziali ed etniche nel long COVID è un passo importante per garantire una risposta equa alle conseguenze a lungo termine dell’infezione da coronavirus”, ha dichiarato l’autore principale, il dottor Dhruv Khullar, professore di Scienze della salute della popolazione e Nanette Laitman Clinical Scholar in Healthcare Policy Research/Quality of Care Research presso la Weill Cornell Medicine.

Secondo una ricerca del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, circa una persona su cinque accusa sintomi persistenti o le viene diagnosticata una nuova condizione medica 30 giorni dopo aver contratto COVID-19. Questi sintomi possono includere fiato corto, mancanza di ossigeno, affaticamento, disfunzioni cognitive, ansia, coaguli di sangue e varie altre condizioni. I pazienti più anziani, e quelli con condizioni preesistenti come il diabete di tipo 2, o i disturbi autoimmuni, sono a maggior rischio di complicazioni durature.

Lo studio

Per questo studio, finanziato dall’iniziativa Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER) dei National Institutes of Health, i ricercatori hanno esaminato se il rischio e il tipo di sintomi post-COVID-19 variassero a seconda dei gruppi razziali ed etnici. Il set di dati comprendeva 29.331 pazienti bianchi, 12.638 pazienti neri e 20.370 pazienti ispanici che sono risultati positivi al test COVID-19 tra marzo 2020 e ottobre 2021. Le cartelle cliniche analizzate per lo studio provengono dall’INSIGHT Clinical Research Network, che fa parte del National Patient-Centered Clinical Research Network (PCORnet). Il team ha analizzato la probabilità che agli individui della coorte venissero diagnosticati 137 potenziali sintomi post-COVID-19 che riguardavano sette sistemi di organi, tra cui il sistema nervoso, cutaneo, respiratorio, circolatorio, sanguigno, endocrino e digestivo, oltre a sintomi generali. I ricercatori hanno confrontato le cartelle cliniche di questi pazienti con quelle di quasi 250.000 pazienti che non hanno ricevuto una diagnosi COVID-19. Hanno anche esaminato le differenze tra i pazienti che avevano richiesto un ricovero ospedaliero e quelli che non lo avevano richiesto. Tra i pazienti con COVID-19 che non erano stati ricoverati, i pazienti ispanici avevano hanno mostrato maggiore probabilità di sviluppare nuovi sintomi in sei delle otto categorie di sintomi rispetto ai pazienti bianchi. I pazienti neri avevano probabilità più elevate di manifestare sintomi che interessavano quattro categorie di sintomi rispetto alle loro controparti bianche. Anche i tipi di sintomi riportati variavano tra i gruppi. Ad esempio, i pazienti neri avevano probabilità più elevate di sviluppare coaguli di sangue nei polmoni o di ricevere una diagnosi di diabete dopo COVID-19 rispetto ai pazienti bianchi. I pazienti ispanici hanno mostrato probabilità più elevate di avere mal di testa o dolore al petto rispetto ai pazienti bianchi. I pazienti bianchi hanno mostrato maggiori probabilità di avere funzioni cerebrali anomale o danni al cervello.

Differenze anche tra chi è stato ospedalizzato e chi no

I pazienti ricoverati in ospedale presentavano complessivamente tassi più elevati di sintomi long COVID rispetto ai pazienti non ricoverati, ha dichiarato il Dr. Khullar. Il team ha anche riscontrato forti disparità razziali ed etniche nei sintomi tra i pazienti ricoverati. I pazienti neri ricoverati con COVID-19 avevano il doppio delle probabilità di ricevere in seguito una diagnosi di diabete e 1,5 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di dolore toracico nei primi sei mesi dopo il ricovero rispetto ai pazienti bianchi. I pazienti ispanici ricoverati con COVID-19 avevano una probabilità 1,6 volte maggiore di sviluppare mal di testa e 1,65 volte maggiore di sviluppare dolore toracico dopo il COVID-19 rispetto ai pazienti bianchi. Lo studio non è in grado di spiegare perché vi siano diverse differenze nei livelli di rischio o nei sintomi tra i gruppi razziali ed etnici, ha dichiarato il Dr. Khullar. Sono necessari ulteriori studi per comprendere le cause e i meccanismi delle differenze osservate e per verificare se esistono differenze simili in altre parti del Paese. Nel frattempo, il dottor Khullar ha incoraggiato i medici a cercare di mitigare l’impatto delle disparità. “Speriamo che il nostro studio incoraggi i medici, i ricercatori e i politici a prestare attenzione alle potenziali differenze nel long- Covid tra i gruppi razziali ed etnici e a stimolare ulteriori ricerche e discussioni”, ha concluso.