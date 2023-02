Haunted Mansion: il film Disney uscirà prima del previsto

Dopo essere stata spostata in avanti, la data di Haunted Mansion ritorna indietro, per una distribuzione cinematografica che avverrà non più l’11 agosto, bensì il 28 luglio. Uno spostamento di qualche settimana che farà felici i più curiosi.

Il cast del film è piuttosto importante, considerando che l’ultimo nome segnato è quello di Winona Ryder, che si aggiunge a quello di altri grandi membri del progetto, che sono: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis che farà Madame Leota e Jared Leto come Hatbox Ghost. Inoltre ci saranno anche delle apparizioni di Dan Levy e Hasan Minhaj.

Jamie Lee Curtis ha detto sul film:

Bé, se dovessi definirlo come una ricetta di cucina, cosa che a me non riesce bene perché cucino a malapena, direi che è un buon mix, un qualcosa di piuttosto divertente. Per me è una storia moderna, fresca, c’è tanto humour ed anche un po’ di paura, ci sono i fantasmi, e cose di questo genere.

Il film vedrà il personaggio protagonista interpretato dalla Dawson che decide di iniziare un nuovo percorso di vita assieme al figlio di 9 anni, interpretato da Chase Dillon. Perciò i due vanno a vivere in una casa a buon mercato di New Orleans, scoprendo che si rivelerà essere tutt’altro che un buon affare. Inizierà così un percorso che li poterà a consultare un prete, un esperto di paranormale, un sensitivo ed uno studioso di storia.

Ecco il trailer del precedente film su Haunted Mansion, realizzato in una produzione con Eddie Murphy.