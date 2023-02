Vikings: Valhalla – Annunciata la terza stagione ed il periodo d’uscita

Attrverso Twitter la piattaforma streaming Netflix ha comunicato la produzione della terza stagione di Vikings: Valhalla, che dopo l’arrivo della seconda stagione lo scorso gennaio, è pronta per proseguire con il cammino dei suoi character: la terza stagione sarà disponibile dal 2024.

Ecco il video con l’annuncio.

Vikings: Valhalla has been renewed for a third season! pic.twitter.com/KMXnadB1Yh — Netflix (@netflix) February 16, 2023

In un passato di oltre mille anni fa all’inizio dell’11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Potrebbe interessarti anche questa news: