Toyota e Suzuki vogliono produrre una rivale della Mazda MX-5: costerà come una Yaris

Secondo nuove indiscrezioni, Toyota e Suzuki starebbero lavorando insieme per creare una coupé con motore centrale da 1,0 litri e 120 cavalli. Il veicolo tenterà di replicare il successo clamoroso della GR86 e dovrebbe porsi come un competitor diretto della legendaria Miata, cioè la Mazda MX-5 che è sostanzialmente l’unica decappottabile sportiva di fascia media sul mercato.

Il veicolo progettato da Toyota e Suzuki dovrebbe pesare proprio quanto al versione più leggera della Miata, inoltre si parla di un prezzo di partenza compreso trai 16mila e 21mila dollari. Grossomodo la stessa fascia di prezzo di una Toyota Yaris.

La rivista giapponese Best Car ha rivelato che le due case automobilistiche stanno collaborando per creare una coupé sportiva accessibile con motore turbo da 1,0 litri, inoltre potrebbe avere una configurazione mild-hybrid per migliorare l’efficienza del carburante. Nonostante la potenza non sia molto elevata, la coupé sportiva dovrebbe pesare solo 1000 kg, quasi come la Mazda MX-5. La vettura sarà più grande della Miata e della terza generazione della MR2, con una lunghezza di 4200 mm, una larghezza di 1720 mm e un’altezza di 1220 mm e avrà solo due posti a sedere.

Suzuki è responsabile dello sviluppo del motore, mentre la sospensione anteriore verrà adattata dall’attuale generazione di Yaris. Il design sarà ispirato alla Daihatsu Copen, ma con uno stile più sportivo e aggressivo. La coupé porterà il logo Toyota.