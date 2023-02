Star Trek: Picard 3 – La terza stagione da oggi disponibile su Paramount+

Da oggi, 17 febbraio, è disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+ la serie Star Trek: Picard 3, la terza stagione del telefilm che conclude le avventure spaziali del personaggio interpretato da Patrick Stewart, e dei membri dell’equipaggio di Star Trek: The Next Generation.

Questo è il trailer della serie.

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: The Next Generation”, e segue questo iconico personaggio nel prossimo capitolo della sua vita. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd recitano accanto a Patrick Stewart. La serie è prodotta dai CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Per la terza stagione, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin sono i produttori esecutivi. Terry Matalas è lo showrunner della terza stagione.

Sinossi della terza stagione:

Anno 2399. Dopo essere stato salvato dall’esplosione dell’astronave Scimitar, il Capitano Picard si è ritirato a vita privata, ma la richiesta disperata di aiuto da parte dell’amica Dahj per ritrovare sua sorella lo spinge ad imbattersi in una nuova missione, reclutando alleati di vecchie e nuove generazioni.

Paramount+ è ora la casa di tutte le serie e di tutti gli episodi del catalogo completo di “Star Trek”. Questo include tutte le stagioni delle serie originali Paramount+ Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, le serie animate Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy, e la nuova aggiunta Star Trek: Strange New Worlds. Oltre che in streaming su Paramount+, Star Trek: Picard sarà disponibile anche su Prime Video al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e in Canada potrà essere visto su CTV Sci-Fi Channel di Bell Media e in streaming su Crave.