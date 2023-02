Rocketvan: l’ambulanza speciale amica dei bambini

Il servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione Bimbo Tu, Croce Rossa Italiana divisione di Bologna e gli enti ospedalieri del territorio. L’ambulanza è stata appositamente progettata per offrire un approccio ludico alla risonanza magnetica, con una carrozzeria “wrappata” in stile spaziale. Il servizio sarà gratuito e prenotabile solo tramite il medico curante, e sarà guidato da un volontario della Croce Rossa.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile celebratasi il 15 febbraio, e a un anno dal lancio dell’associazione RisoAmica, un percorso di educazione e accettazione della risonanza magnetica basato sul gioco ideato da Bimbo Tu per aiutare i bambini ad affrontare l’esame senza dover ricorrere all’anestesia generale, il servizio si espande con il supporto di Croce Rossa Italiana divisione di Bologna con gli enti ospedalieri del territorio.

Il nuovo servizio, chiamato Rocketvan, consente ai piccoli pazienti ricoverati di viaggiare in modo sicuro e gratuito in ospedale per sottoporsi all’esame diagnostico con RisoAmica presso la tribù di Bimbo Tu. Secondo Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu, Rocketvan aiuta a combattere la paura, che rappresenta l’ostacolo principale per la buona riuscita di alcuni esami diagnostici, come quello della risonanza magnetica. Grazie all’ambulanza a forma di razzo spaziale, il piccolo paziente diventerà il protagonista di un viaggio indimenticabile attraverso le stelle, che affronterà con coraggio e fiducia, aiutato dal potere del gioco e dell’immaginazione.