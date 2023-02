L’iPhone 15 Pro non ha più segreti, i file CAD non mentono: porta USB-C e tasti capacitivi (e non fisici)

Sono state pubblicate le prime immagini del nuovo iPhone 15 Pro, basate su un modello CAD fornito a 9to5Mac da un produttore di custodie e dal 3D artist Ian Zelbo. Queste immagini mostrano importanti cambiamenti di design e di funzionalità.

I file CAD, come quelli utilizzati per queste immagini, sono dati da Apple alle fabbriche in Asia per preparare le custodie del telefono in anticipo rispetto al lancio, al fine di garantirne la disponibilità.

Il file CAD in questione proviene da una fabbrica cinese, la prima a ricevere questi dati. In passato, i file CAD sono sempre stati molto fedeli a quello che sarebbe poi stato il dispositivo finale, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, le proporzioni e il design del prodotto. Vengono usati per produrre accessori che devono calzare alla perfezione il telefono, una variazione di anche solo un millimetro renderebbe le cover inutilizzabili.

Il cambiamento più evidente riguarda la porta Lightning, sostituita da USB-C, il quale rappresenterebbe una significativa innovazione rispetto al connettore proprietario Apple utilizzato su iPhone e accessori dal 2012.

Questa modifica potrebbe essere dovuta alla pressione esercitata dall’Unione Europea, che ha promosso uno standard di ricarica comune per tutti gli smartphone e dispositivi.

Altro cambiamento importante riguarda la curvatura degli angoli, sia del vetro che del telaio metallico. Il vetro presenta una curvatura leggera, creando una transizione più uniforme con il telaio. Il telaio stesso è più arrotondato rispetto al passato, simile al design dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici e del nuovo MacBook Air M2. Questo potrebbe rendere il telefono più comodo da tenere in mano e meno soggetto a tocchi accidentali.

L’ingombro della fotocamera posteriore è più spesso del precedente, il che indica che Apple potrebbe aver aggiornato il sistema della fotocamera con nuovi sensori o lenti. La disposizione della fotocamera è simile a quella vista sull’iPhone 14 Pro, con tre lenti e uno scanner LiDAR disposti in un modulo quadrato. Le lenti sono più spesse in questa generazione, probabilmente ad indicare sensori d’immagine più grandi.

Sul lato del telefono, ci sono alcune modifiche ai tasti del volume e al pulsante di silenzio. I tasti del volume sembrano essere dei pulsanti capacitivi invece di fisici, come vociferato in passato.