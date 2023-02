LEGO BTS Dynamite è il set IDEAS che non pensavate di desiderare

Nonostante fosse stato tra le proposte papabili parecchio tempo fa, non ci si aspettava che il set LEGO Ideas dedicato al gruppo pop più famoso degli ultimi anni, i BTS, prendesse davvero vita in tutta la sua spigolosa bellezza: eppure ecco BTS Dynamite, nuovo set in arrivo il primo marzo.

Si tratta, naturalmente, di un set per collezionisti adulti, composto da 749 pezzi, che riprende l’ambientazione del celebre video del 2020 Dynamite, presentando anche il negozio di dischi, il chiosco di ciambelle, il camioncino dei gelati, la discoteca e un palco, oltre naturalmente a tutti e sette i componenti della boy band RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Questo modello play-and-display è ricco di dettagli autentici, come i dischi dei BTS nel negozio di dischi, le palme costruibili e il canestro da basket davanti alla parete con il murale. Il palcoscenico è dotato di un meccanismo rotante che permette di far “ballare” le minifigure.

Il modello dell’edificio principale misura 14 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 16 cm di profondità. La data d’uscita prevista è il primo marzo, all’abbordabile prezzo di 99,99 euro.

La canzone in questione è tra le più famose della band, a livello mondiale, tanto da essere anche stata inserita nell’ultima edizione del popolare dancing game di Ubisoft Just Dance.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuto per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso le loro attività sociali come la campagna LOVE MYSELF e il discorso delle Nazioni Unite “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 in un anno e poco più di un mese e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. I BTS sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME e, per tre anni di fila, sono stati nominati ai 63°, 64° e 65° GRAMMY Awards, collezionando numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.

