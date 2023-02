Justice League Dark: cancellata la serie TV di J.J. Abrams

17—Feb—2023 / 10:05 AM

In un articolo del The Hollywood Reporter è stato rivelato che il progetto del Bad Robot di J.J. Abrams su Justice League Dark è stato cancellato. Il progetto che avrebbe visto protagonisti alcuni dei personaggi più oscuri della DC Comics non si farà.

Il progetto era collegato a Madame X, e riguardava un accordo con all’interno anche lo spin-off di Shining che Bad Robot sta cercando di vendere ad un’altra casa di produzione. Justice League Dark è un concept che ha avuto molta sfortuna negli ultimi anni, considerando che anche il film che doveva sviluppare Guillermo del Toro è stato cancellato tempo fa.

Qui sotto trovate le parole di Guillermo del Toro sul suo Justice League Dark: