Instagram: le GIF sbarcano nei commenti sotto i post, ecco come utilizzarle

Instagram ora consente agli utenti di commentare i post con le GIF. La funzionalità è ancora in roll-out e potrebbe non essere disponibile per tutti.

In passato, Instagram permetteva agli utenti di rispondere ai post utilizzando solo testo o emoji. In altre parole, non era possibile aggiungere alcun elemento grafico alla risposta. Ma ora le cose sono cambiate, poiché Instagram ha rilasciato l’opzione per rispondere o commentare i post con GIF.

Da un po’ di tempo era già possibile utilizzare le gif per rispondere solo alle Storie. Fondamentalmente, gli utenti avranno ora un’opzione “GIF” quando scriveranno nella casella dei commenti. Una volta premuta l’opzione “GIF”, l’interfaccia mostrerà alcune GIF e una barra di ricerca.

Puoi digitare una parola chiave nella barra di ricerca per trovare una specifica GIF, o semplicemente utilizzare una delle GIF suggerite. Nulla di più semplice.

Il catalogo di GIF è ovviamente quello di GIPHY, nota piattaforma già integrata all’interno di numerosi altri social e applicazioni per i messaggi.

Come anticipato, la funzione non è ancora disponibile per tutti. Il roll-out è iniziato da poco tempo e per alcuni utenti potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana, o addirittura mese.