How I Met your Father: Ted Mosby potrebbe fare un’apparizione

Ecco le parole di Hilary Duff sulla possibile presenza di Ted Mosby all'interno della serie How I Met your Father.

Hilary Duff ha di recente parlato di Josh Radnor, interprete protagonista di How I Met your Mother, serie in cui ha vestito i anni di Ted Mosby, e dalle diciarazioni dell’attrice sembra che il personaggio potrebbe in qualche modo apparire in How I Met your Father.

Secondo Hilary Duff:

Ho avuto diversi scambi di messaggi con Josh, è stato bello che ci sia stato tra di noi un passaggio di consegne. Abbiamo quest’abitudine di non scriverci per un mese, e poi di ricominciare a parlarci. Lui è una grande persona, mi piacerebbe averlo con me nel progetto.

Parole che si supportano con le dichiarazioni di Josh Radnor, che ha affermato:

Hilary ha detto pubblicamente che avrebbe voglia di vedermi nella nuova serie TV, ed io non vorrei rifiutare un invito del genere.

Nel cast della serie, singolare spin-off/sequel/rifacimento di How I Met Your Mother, ritroviamo Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, insieme ad alcuni membri del cast che hanno un ruolo ricorrente come Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer dei 10 episodi della serie includono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff è produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.