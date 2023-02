Hellboy: un film reboot in lavorazione (rumor)

Ecco tutti i dettagli sul nuovo film in progetto su Hellboy, così come rivelato da Discussing Film.

Secondo Discussing Film sarebbe in lavorazione un lungometraggio reboot su Hellboy. Ad occuparsi della produzione del progetto ci sarà la casa Millennium Media, la stessa che ha lavorato al film uscito nel 2019.

Secondo quanto riferito, alla regia del film di Hellboy ci sarà il filmmaker che ha già lavorato a Crank e Ghost Rider: Spirit of Vengeance, ovvero Brian Taylor. Il titolo del nuovo lungometraggio sarà Hellboy: The Crooked Man, una storia che si riferisce al fumetto di Mike Mignola del 2011 che racconta di un’avventura del character in Virginia negli anni Cinquanta, e di uno scontro con delle streghe e con The Crooked Man. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile.

David Harbour parlando del film del 2019 ha detto: