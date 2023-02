Binance US: i dubbi su quei 400 milioni di dollari trasferiti ad un’azienda del CEO. Si rischia un nuovo caso FTX?

L’exchange di criptovalute Binance US è finito nel mirino di un’inchiesta di Reuters. Secondo l’agenzia stampa internazionale, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, avrebbe trasferito un’ingente quantità di denaro da un conto corrente appartenente a Binance US a quello di un’azienda di trading da lui controllata.

Nel corso dei primi tre mesi del 2021, oltre 400 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti da un conto di Binance US alla Merit Peak Ltd, di proprietà del CEO di Binance. Reuters ha anche ottenuto accesso ad alcuni messaggi interni dei dirigenti dell’azienda, che testimonierebbero come i primi trasferimenti sarebbero iniziati verso la fine del 2020.

I giornalisti di Reuters specificano di non essere stati in grado di determinare il motivo dei trasferimenti e non è chiaro se parte del denaro appartenesse ai clienti di Binance.US. Quest’ultimo è probabilmente il punto più importante: Sam Bankman-Fried è attualmente accusato di frode proprio per l’accusa di aver usato i fondi dei clienti di FTX in maniera spregiudicata, impiegandoli per ripianare le perdite della società Alameda Research.

Attualmente non sappiamo se i trasferimenti di denaro tra Binance US e Merit Peak Ltd facciano parte di uno schema simile a quello che ha portato al tracollo dell’exchange rivale FTX e alle gravi accuse mosse nei confronti del suo fondatore.

I termini di utilizzo pubblici dell’exchange affermano che i depositi in dollari dei clienti sono custoditi presso un conto bancario registrato presso la banca americana Silvergate e un altro conto presso una società di custodia con sede in Nevada chiamata Prime Trust LLC. Secondo i registri bancari, Prime Trust ha depositato 650 milioni di dollari sull’account di Binance.US durante lo stesso trimestre.

Ad ogni modo, per mettere nei guai l’exchange non è necessario dimostrare che Binance abbia usato impropriamente i fondi dei suoi clienti. In gioco c’è la licenza di Binance US, cioè l’azienda indipendente che opera all’interno del mercato degli Stati Uniti. Il sospetto principale è che Binance, la società madre che opera nel resto nel mondo e non ha una licenza per vendere prodotti finanziari negli USA, utilizzi questi trasferimenti per controllare di fatto la società gemella americana.

Insomma, secondo Reuters i trasferimenti di denaro «suggeriscono che l’exchange globale Binance, che non ha la licenza per operare negli Stati Uniti, controllasse le finanze di Binance.US, nonostante sostenga pubblicamente che l’organizzazione americana sia completamente indipendente». Il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission hanno già chiesto informazioni a Binance e Binance.US

Attualmente è già in corso un’indagine approfondita per determinare se Binance stia utilizzando Binance US come una società di facciata per fare affari negli Stati Uniti.