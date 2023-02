Un ologramma di Walt Disney per celebrare i 100 anni dell’azienda che ha fondato

La Walt Disney Company celebra il suo centenario nel 2023. L’azienda ha già annunciato diversi eventi speciali in tutto il mondo, che coinvolgono pressoché ogni sua proprietà intellettuale: da Mickey Mouse alla Marvel. In collaborazione con il Franklin Institute di Filadelfia, l’azienda ha anche organizzato una mostra chiamata Disney100: The Exhibition.

Disney100: The Exhibition aprirà le porte al pubblico tra pochi giorni. L’inaugurazione è fissata per il 18 febbraio e la mostra darà l’occasione di vedere dal vivo molte delle relique della storia dell’azienda, inclusi diversi oggetti e costumi di scena originali, bozzetti, illustrazioni e moltissimo altro. Ma a catturare l’attenzione dei visitatori sarà probabilmente un’altra attrazione.

Per l’occasione è stato realizzato un ologramma realistico di Walt Disney. In una clip vediamo il fondatore della compagnia che parla della magia Disney. L’immagine digitale è stata generata utilizzando filmati d’archivio e un’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dal The New York Times.

FIRST LOOK: Walt Disney greets guests of #Disney100: The Exhibition via the Disney MagicStage. pic.twitter.com/ZcxPHW4l9L — Disney D23 (@DisneyD23) February 15, 2023

Oltre ad ascoltare il saluto di Walt Disney, i visitatori potranno visitare le 10 gallerie in cui si dirama la mostra, che si estende per gli oltre 4600 metri quadrati del museo. Sono oltre 250 gli oggetti che verranno esporti, tra bozzetti originali, illustrazioni di Walt Disney e costumi e oggetti di scena, tra cui la maschera di Black Panther e lo scudo di Captain America

Disney100: The Exhibition sarà al Franklin Institute fino ad agosto, poi la mostra farà il giro dei musei di tutto il mondo. Chissà, forse anche in Italia.