Toyota cambia filosofia: priorità all’elettrico, nel 2026 un EV Lexus di “prossima generazione”

Anche Toyota si prepara ad abbracciare la rivoluzione elettrica. Il gruppo giapponese ha annunciato di star lavorando ad una nuova vettura elettrica avanzata – viene descritta come di “nuova generazione” -, che verrà venduta sotto il brand Lexus.

Akio Toyoda, una delle poche voci critiche nei confronti della transizione elettrica, ha lasciato la guida del gruppo dopo oltre 14 anni di servizio. Al suo posto Koji Sato, già N.1 di Lexus e Gazoo Racing. Suo il compito di traghettare Toyota e Lexus nella prossima fase dell’industria automobilistica. Le auto elettriche giocheranno un ruolo molto importante.

Nel suo annuncio, il nuovo Presidente e CEO Koji Sato ha dichiarato che l’azienda automobilistica creerà nuovi veicoli elettrici unici per Toyota e Lexus, la sua divisione di lusso. Ha anche detto che l’azienda sta sviluppando i suoi veicoli elettrici a batteria di “prossima generazione”, che saranno lanciati sotto il marchio Lexus nel 2026.

Non è del tutto chiaro cosa significhi “prossima generazione”, ma Sato ha detto che Toyota sta lavorando su “tutto, dalla batteria e dalla piattaforma a come un’auto è costruita ottimizzata per i BEV”, espandendo contemporaneamente la sua attuale gamma di veicoli elettrici. Come sottolinea Reuters, Toyota è stata criticata per il ritardo nell’adozione della tecnologia dei veicoli elettrici e per la sua riluttanza a superare i suoi modelli ibridi, come la Prius. Sato ha spiegato durante la conferenza stampa che la lenta adozione di EV da parte dell’azienda automobilistica è stata principalmente causata da problemi di comunicazione. Ha anche annunciato che l’azienda automobilistica continuerà il suo approccio “multi-percorso” e “omni-direzionale”, il che significa che non abbandonerà i suoi veicoli ibridi nel breve termine.

Tuttavia, Toyota intende accelerare i suoi piani sull’elettrico e adottare una mentalità “BEV-first”. Finora, l’azienda automobilistica ha lanciato solo un veicolo, il bZ4X, basato sulla piattaforma e-TNGA BEV. In precedenza, l’azienda aveva promesso che sarebbe stata la prima tra i sette veicoli elettrici “Beyond Zero” che aveva previsto di lanciare entro il 2025. Nel frattempo, Lexus deve ancora iniziare a vendere la RZ, il primo modello del marchio costruito da zero per essere 100% elettrico.