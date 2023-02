The Mandalorian 3: la featurette ufficiale che riassume la saga fino ad oggi

In attesa del debutto della terza stagione di The Mandalorian su Disney+, ecco una featurette ufficiale che riassume quanto accaduto finora.

Il primo marzo arriverà su Disney+ la terza, attesa stagione di The Mandalorian: ecco dunque un pratico e veloce riassunto/ripasso di quanto precedentemente accaduto nelle prime due stagioni e in The Book of Boba Fett.

Si tratta di un momento d’oro per Pedro Pascal, che così avrà ben due serie di primissimo piano in cui è protagonista in onda contemporaneamente: questa e l’apprezzatissima The Last of Us. Sulla sua partecipazione all’universo di Star Wars si è recentemente espresso in questo modo:

Per me è un sogno che si realizza. Non capisco più nulla, è come se fossi sulla Luna. Quando ero giovane sognavo di far parte di questa mitologia e ora ne faccio parte anche io. È meraviglioso.

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer.

