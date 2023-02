Kingdom of the Planet of the Apes: finite le riprese del film

Si sono concluse le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes, il film che uscirà a maggio 2024.

Attraverso il suo profilo Twitter il regista Wes Ball ha annunciato la conclusione delle riprese del film Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo del franchise de Il Pianeta delle Scimmie. Così come si poteva immaginare le scimmie sono protagoniste del filmato che segna la fine delle riprese.

Ecco il video.

Nel cast del film troviamo Freya Allan, Owen Teague, William H. Macy, Dichen Lachman, e Kevin Durand che recitano in ruoli non ancora rivelati. Delle voci hanno parlato del fatto che Teague potrebbe vestire i panni di Cornelius, il figlio di Cesare, il protagonista della precedente trilogia. Inoltre saranno presenti Eka Darville, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, e Ras-Samuel Weld A’abzgi. La sceneggiatura del progetto è di Patrick Aison, Josh Friedman, Rick Jaffa, e Amanda Silver. Aison.

Il pianeta delle scimmie è uno dei franchise 20th Century Studios più popolari e duraturi che ha ottenuto più di 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Basato su un romanzo di Pierre Boulle, il primo film della saga è stato distribuito da Twentieth Century-Fox nel 1968 ed è diventato uno dei maggiori successi dell’anno, vincendo uno speciale Academy Award®, seguito da quattro sequel cinematografici e due serie televisive. Un remake, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, diretto da Tim Burton, è uscito nel 2001. Successivamente, il reboot del 2011, L’alba del pianeta delle scimmie, è stato seguito da due sequel, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017.